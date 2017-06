Erste Fahrt der neuen Bürgenstockbahn

Die beiden Wagen der neuen Standseilbahn auf den Bürgenstock auf ihrer Fahrt über den Vierwaldstättersee von Luzern zur Talstation. © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Die neue Standseilbahn auf den Bürgenstock ist am Montagmorgen von Luzern über den See zur Talstation in Kehrsiten NW transportiert worden. Dort wurde die von einer Werft nach dem historischen Vorbild gebauten Kabinen in die Gleise gehievt.