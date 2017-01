Erste Hinrichtung der USA im neuen Jahr vollstreckt

Erste US-Hinrichtung im neuen Jahr: Doppelmörder stirbt in Texas durch die Giftspritze. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/ERIC RISBERG

In den USA ist zum ersten Mal im neuen Jahr ein zum Tode Verurteilter hingerichtet worden. Der 48-jährige Christopher Wilkins wurde in einem Gefängnis in Huntsville im US-Bundesstaat Texas durch eine Giftspritze getötet, sagte ein Sprecher der Strafvollzugsbehörde.