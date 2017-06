Erste Impressionen vom OpenAir-Donnerstag

«Das lange Anstehen hat sich auf jeden Fall gelohnt», sagt Manuel. Er ist schon am Mittwoch im Wartebereich angekommen. Als Lohn konnte er sich seinen Platz praktisch selbst aussuchen. Der Stress der letzten zwei, drei Stunden ist bereits wieder vergessen. Diejenigen Besucher, die schon da sind, richten sich ihre Plätze ein, streuen Stroh und weihen ihre Campingstühle ein.

Einige Besucher kommen auch am späteren Abend noch an. Sie müssen sich ein wenig gedulden, um 20 Uhr steht man immer noch eine ganze Weile an, um ins Gelände zu gelangen. Ausserdem müssen sie sich bereits mit einem Platz zufrieden gebe, der nicht mehr ganz so flach ist. Das macht ihnen aber scheinbar nichts aus.

Die ersten Impressionen vom Donnerstagabend findest du in der Bildergalerie.

Und hier der erste Song, der am OpenAir St.Gallen 2017 gespielt wurde. Louis Berry aus Liverpool:

(str/enf)