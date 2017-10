Erste Jamaika-Sondierungen Mitte nächster Woche

Gemüse in den Farben der Jamaika Flagge: Eine sogenannte Jamaika-Koalition aus Union (Schwarz), FDP (Gelb) und Grünen ist für Kanzlerin Angela Merkel der einzige gangbare Weg (Symbolbild) © Keystone/DPA dpa/CARSTEN REHDER

Nach der Einigung von CDU und CSU am Sonntag sollen die Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition in Deutschland am Mittwoch kommender Woche beginnen. Das gab CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel am Montag bekannt.