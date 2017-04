Erste Niederlage des Jahres für Servette

Servettes Trainer Meho Kodro musste wieder einmal dem Gegner zum Sieg gratulieren © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Servette kassiert in der 29. Runde der Challenge League die erste Niederlage des Jahres und die erste unter Trainer Meho Kodro. Die Genfer unterliegen Winterthur 2:3. Seit dem vorletzten Fehltritt Ende September hatte Servette in 19 Spielen nur einmal verloren (0:4 am 20.