Erste Preise, Auftritte und viel Kritik beim Echo in Berlin

Rita Ora (links) und Liam Payne bei der Echo-Musikpreise-Verleihung 2018 in Berlin. © KEYSTONE/AP POOL AFP/AXEL SCHMIDT

Sänger Mark Forster, Alice Merton und die Toten Hosen gehören zu den ersten Echo-Preisträgern 2018. Die Toten Hosen wurden am Donnerstag in Berlin in der Kategorie Rock national für ihr Album «Laune der Natur» ausgezeichnet.