Sommergefühle: Über 25 Grad im Tessin

Im Tessin sind am Sonntag erstmals Sommergefühle aufgekommen: SRF Meteo hat über 25 Grad Celsius gemessen, was unter Meteorologen als Sommertag gilt. © Keystone/GAETAN BALLY

Am Sonntag wurde es im Tessin zum ersten Mal in diesem Jahr über 25 Grad warm. Damit geht der 19. März als erster Sommertag in die Statistik ein.