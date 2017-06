Erste Uhrmacherschule im Tessin eröffnet

In Giubiasco TI ist am Dienstag die erste Uhrmacherschule der italienischen Schweiz eingeweiht worden. (Archiv) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

In Giubiasco TI ist in dieser Woche die erste Uhrmacherschule der italienischen Schweiz eingeweiht worden. Mit dem Ausbildungszentrum südlich des Gotthards will die Branche den Nachwuchsmangel bekämpfen und ihr Image aufpolieren.