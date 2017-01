Caviezel, der sich in dieser Saison im Weltcup erst einmal in den Top 15 klassieren konnte, hatte in Val d’Isère nach dem ersten Lauf an fünfter Position gelegen. Am Nachmittag gelang ihm die nötige Steigerung zum Sieg. Sandro Jenal hingegen, zur Halbzeit mit knappem Vorsprung in Führung, fiel im Finaldurchgang weit zurück (12.).

