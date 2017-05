Zverev wird damit am Montag in der Weltrangliste als Zehnter erstmals in die Top Ten vorrücken. Der Sohn des gleichnamigen ehemaligen sowjetischen Profis und Bruder von Mischa Zverev ist der erste in den Neunzigerjahren geborene Spieler, der ein ATP-1000-Turnier gewonnen hat.

(SDA)