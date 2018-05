Erster Nachwuchs auf dem Affenberg

Ein Berberaffen-Baby hängt auf dem Affenberg in Salem am Bodensee am Bauch seiner Mutter. © KEYSTONE/dpa/FELIX KÄSTLE

Auf dem Affenberg in Salem am Bodensee gibt es den ersten Nachwuchs dieses Jahres: «Bislang sind schon zwei Babys geboren worden», sagte Parkdirektor Roland Hilgartner am Donnerstag.