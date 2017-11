Mugabe tritt wieder öffentlich auf

Simbabwes Präsident Robert Mugabe bei der Abschlussfeier einer Universität in Harare - es ist der erste öffentliche Auftritt Mugabes seit dem Putsch des Militärs. © KEYSTONE/AP/BEN CURTIS

Nach dem Einschreiten des Militärs in Simbabwe ist Präsident Robert Mugabe am Freitag zum ersten Mal wieder öffentlich aufgetreten. Gekleidet in einen blauen Talar besuchte der 93-Jährige die Abschlussfeier einer Universität in der Hauptstadt Harare.