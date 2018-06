Erster Satzverlust von Nadal seit drei Jahren

In den 15 Minuten, die nach Wiederaufnahme gespielt werden konnten, verbesserte Rafael Nadal seine Situation allerdings deutlich. Nachdem er den ersten Satz gegen die Weltnummer 12 Diego Schwartzman aus Argentinien 4:6 verloren und im zweiten mit Break 2:3 im Rückstand gelegen hatte, gewann der Titelverteidiger drei Games in Folge und führt nun im zweiten Satz 5:3 und 30:15. Am Ende des ersten Satzes hatte sich der zehnfache Roland-Garros-Sieger an beiden Handgelenken medizinisch behandeln und sie einbandagieren lassen.

Seit der Viertelfinal-Niederlage 2015 gegen Novak Djokovic hatte Nadal 37 Sätze in Folge gewonnen. 2016 musste er vor der 3. Runde – ebenfalls wegen Handgelenkproblemen – Forfait erklären. In 85 Matches in Roland Garros hat Nadal nur gerade neun Mal den 1. Satz verloren – sieben Mal wendete er die Partie noch.

Im zweiten Halbfinal zwischen Juan Martin Del Potro und Marin Cilic steht es im 1. Satz 6:6.

(SDA)