Ildefons Lima (hier gegen Haris Seferovic) schoss beim ersten Länderspiel-Sieg Andorras seit 2004 ein Tor © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Andorra, in der WM-Qualifikation Gegner der Schweiz, kommt in einem Testspiel zum ersten Länderspielsieg seit 2004. Die Spieler aus dem Fürstentum schlugen in einem Duell zwischen den Nummern 202 und 203 des FIFA-Rankings San Marino zuhause 2:0.