Erster Sieg für den HSV in der Rückrunde

Der Hamburger SV feierte gegen Bayer Leverkusen den ersten Sieg im neuen Jahr © KEYSTONE/AP dpa/AXEL HEIMKEN

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt in das neue Jahr feiert der Hamburger SV seinen ersten Sieg in der Rückrunde. Die Hanseaten siegen in der 19. Runde der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen 1:0. Den Treffer des Tages in einem Spiel mit wenigen Torchancen erzielte der Verteidiger Kyriakos Papadopoulos.