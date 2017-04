Erster Sieg für Minnesota

Charlie Coyle im ersten und Martin Hanzal im zweiten Drittel sowie Keeper Devan Dubnyk mit 28 Paraden sicherten Minnesota in der Best-of-7-Serie gegen St. Louis nach zuvor drei Niederlagen den ersten Punkt. Nino Niederreiter verzeichnete gut 13 Minuten Eiszeit und stand bei keinem der Treffer auf dem Eis. Spiel 5 findet in der Nacht auf Sonntag in Minnesota statt.

Die Anaheim Ducks zogen derweil als erstes Team in die Viertelfinals ein. Das ehemalige Team von Jonas Hiller und Luca Sbisa gewann Spiel 4 gegen die Calgary Flames 3:1 und setzte sich in der Serie glatt mit 4:0 Siegen durch. Das gleiche Kunststück könnte einzig den Nashville Predators (mit Roman Josi, Kevin Fiala und Yannick Weber) gegen die favorisierten Chicago Blackhawks noch gelingen.

(SDA)