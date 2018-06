Regisseur Tim Burton in der Kulisse seiner "Dumbo"-Realverfilmung. Der erste Trailer ist soeben erschienen, Kinostart ist nächsten Frühling. (Pressebild) © Pressebild

Ein fliegender Elefant mit grossen Ohren kommt zurück in die Kinos: Das Walt Disney-Studio veröffentlichte in der Nacht zum Donnerstag einen ersten Trailer für den neuen «Dumbo»-Film auf Facebook, in dem der kleine Elefant in einer Zirkus-Welt zu sehen ist.