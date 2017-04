Mit ihrem Offensivspiel drängte sie Wozniacki, die sich im zweiten Satz medizinisch behandeln lassen musste, fast permanent in die Defensive.

Konta wird damit am Montag in der Weltrangliste vier Plätze gutmachen und auf Platz 7 vorrücken. So gut war die erste britische Turniersiegerin am Miami Open noch nie klassiert.

(SDA)