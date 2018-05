«Zero-Waste-Laden» in Chur geplant

Statt Plastikverpackungen werden Produkte in grossen Behältern oder im Mehrwegsystem angeboten. Die Kunden bringen dann ihre eigenen Gefässe – etwa Gläser oder Tupperware – mit in den Laden und füllen so viel ab, wie sie brauchen. So soll Verpackungsmittel gespart werden, schreiben die Initianten von «Oba aba».

Fast alles – einfach nicht verpackt

Die Initiantinnen Natacha Espirito Santo, Nicole Derungs und Andrina Caprez wollen in ihrem Laden in Chur Frischwaren wie Gemüse und Früchte, Teigwaren, Hülsenfrüchte, Gewürze, Backzutaten bis hin zu Hygiene- und Haushaltsartikel anbieten.

Im Café erhalten Kunden oder auch Passanten einen Kaffee oder Tee. Zudem dient es als Plattform für regionale Produzenten, um vor Ort ihr Angebot zu präsentieren. Weiter sind Events und Workshops rund um das Thema Zero-Waste und Umwelt geplant.

Crowdfunding bei «Wemakeit»

Für die Verwirklichung von «oba aba» suchen die drei Initiantinne Geld. Heute starten sie ihr Crowdfunding auf «wemakeit». Ziel sind 47’000 Franken. Damit soll das Ladenlokal ausgestattet und die ersten Produkte gekauft werden. Als Dank bekommen Unterstützer ein Geschenk, heisst es in der Medienmitteilung.

Wo du in deiner Nähe bereits heute «Zero-Waste» Angebote findest, siehst du hier.

