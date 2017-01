Erstes Rendez-vous mit Tiger Viktor

Tiger Viktor muss sich noch weiter gedulden, aber immerhin darf er schon etwas näher ran an die junge Tigerin, die kurz vor Weihnachten aus einem tschechischen Zoo nach Gossau kam. Julinka durfte sich zuerst in aller Ruhe in der Tigerhöhle einleben und sich jederzeit in der Wurfbox verstecken. Jetzt ist sie einen Schritt weiter: Diese Woche konnte Julinka erstmals raus in die grosse Aussenanlage – und damit in Viktors derzeitiges Revier. Noch sind die beiden durch ein Gitter getrennt, denn auf dem Weg zur Paarbeziehung soll nichts überstürzt werden.

Aufregung am Gitter

Julinka darf zuerst alleine die Aussenanlage mitsamt allen Rückzugsorten kennenlernen, und das macht sie sehr aktiv: «Sie ist sehr mutig und entdeckungsfreudig», sagt Zootierärztin Karin Federer. Selbstverständlich ist Julinka auch sehr am Tigermännchen auf der anderen Seite ihres Gitters interessiert. Dort haben Julinka und Viktor nun Kontakt – und hier entscheidet sich, wann sie ganz direkt zusammenkommen dürfen.

«Wenn sie viel Kontakt haben, sich häufig zupusten – also ein tigertypisches Blasgeräusch als freundliche Begrüssung machen – und sich Julinka oft ans Gitter schmiegt und vielleicht sogar am Boden rollt, dann ist es Zeit, die beiden zusammenzulassen», erklärt Karin Federer. „Der Kontakt zu Tiger Viktor könnte sogar eine Rolligkeit, also eine Paarungsbereitschaft bei Tigerin Julinka auslösen. Ob sie das wirklich wird und wie lange das dauert, ist offen.“

Hoffnung auf Nachwuchs

Dass Viktor und Julinka sich paaren und vielleicht sogar Junge bekommen ist ganz im Sinne des Zoos. Aber nicht nur dort – auch bei den Verantwortlichen des europäischen Erhaltungsprogramms (EEP) für den Sibirischen Tiger ist das der Wunsch. Jenes Programm wird vom Londoner Zoo koordiniert, und von dort aus wurde Julinka aufgrund ihres Alters und ihrer Gene nach Gossau vermittelt. Auf dass die Tigerpopulation wieder an Stärke gewinnt.

(red.)