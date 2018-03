Erstes Top-Ten-Ergebnis für Häcki im diesem Weltcup-Winter

Die Olympia-Achte in der Verfolgung büsste nach einem fehlerfreien Schiessen 1:01 Minuten auf die ebenfalls makellose Daria Domratschewa ein. «Lena hat im Schiessstand sehr sauber gearbeitet. Im Stehend-Anschlag nahm sie noch einmal bewusst Tempo raus, um saubere Treffer zu landen», sagte ihr Trainer Armin Auchentaller. Auch dank Häcki schliesst das Schweizer Frauenteam die Saison im Nationenranking erstmals in den Top 10 (9. Rang) ab und hat damit im kommenden Winter neu fünf Startplätze zur Verfügung.

Domratschewa feierte ihren 33. Weltcupsieg, den fünften in dieser Saison und den vierten in den letzten sechs Weltcuprennen. Die Weissrussin verwies die Finnin Kaisa Mäkäräinen um 1,2 Sekunden in den 2. Rang. Die Weltcup-Leaderin Anastasiya Kuzmina aus der Slowakei musste sich nach drei Strafrunden mit dem 12. Rang begnügen. Das Rennen um die grosse Kristallkugel ist somit weiterhin offen – Kuzmina, Mäkäräinen und Domratschewa kommen noch in Frage. Das Trio zeigte am Freitag in den Wäldern Westsibiriens auch die beste Laufleistung, einzig durch zwei Sekunden getrennt. Die Verfolgung und der Massenstart versprechen somit spannende Wettkämpfe.

Neben Häcki holte auch Elisa Gasparin Weltcup-Punkte. Nach zehn Treffern resultierte der 19. Rang. Irene Cadurisch wurde 54., Susi Meinen 69. Selina Gasparin verzichtet auf das Weltcupfinale. Die Bündnerin fühle sich müde und ausgelaugt.

