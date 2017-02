Erstmals ein Mitglied der Frauenfelder Mafia-Zelle ausgeliefert

Mitglieder der Frauenfelder Zelle der 'Ndrangheta wurden im August 2014 von der italienischen Polizei gefilmt, als sie in einem Restaurant eine Versammlung abhielten (Archivbild). © Keystone/CARABINIERI DI REGGIO CALABRIA/

Erstmals ist ein mutmassliches Mitglied der Frauenfelder Zelle der ‘Ndrangheta von der Schweiz an Italien ausgeliefert worden: Der Mann wurde am Freitag in Chiasso den italienischen Behörden übergeben. Dies gab das Bundesamt für Justiz (BJ) bekannt.