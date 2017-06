Frau an der Spitze der Royal Guards in London

Die kanadische Soldatin Megan Cuoto (rechts) führte die tägliche Zeremonie "Changing of the Guards" vor dem Buckingham Palace in London an. © KEYSTONE/AP/MATT DUNHAM

Zum ersten Mal in der Geschichte steht eine Frau an der Spitze der königlichen Leibwache von Grossbritannien. Die Soldatin Megan Cuoto führte die tägliche Zeremonie «Changing of the Guards» vor dem Buckingham Palace an.