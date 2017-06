Gleich drei Männer haben sich in Kolumbien das Ja-Wort gegeben: Es ist die erste Dreier-Ehe, die im südamerikanischen Land geschlossen wurde. (Symbolbild) © KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

In Kolumbien haben drei Männer offiziell die erste «Dreier-Ehe» des Landes geschlossen. In der Stadt Medellín wurde der besondere Dreierbund fürs Leben am Montag notariell beglaubigt.”Wir leben zusammen, teilen Haus, Bett, alles.