Am 17. Februar entdeckten Spaziergänger in einem Wald bei Mayoux/Anniviers VS den Kadaver einer erwachsenen Wölfin. Das Tier wurde gewildert. © Kantonspolizei Wallis

Im Wallis ist ein weiblicher Wolf getötet worden. Das erwachsene Tier wurde gewildert – es hat einen Einschuss hinter der Schulter. Spaziergänger haben den Kadaver am Freitag in einem Wald in Mayoux im Val d’Anniviers entdeckt.