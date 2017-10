Erzeugerpreise in China ziehen markant an

Der Chef der chinesischen Notenbank Zhou Xiaochuan sieht für sein Land ein Wirtschaftswachstum im zweiten Halbjahr von sieben Prozent. © KEYSTONE/FR159526 AP/JOSE LUIS MAGANA

Die Industrieunternehmen in China haben ihre Preise im vergangenen Monat deutlich angehoben.Das Plus bei den Erzeugerpreisen lag im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 6,9 Prozent und damit über den Erwartungen von 6,3 Prozent, wie das Statistikamt in Peking am Montag mitteilte.