Es ist ein Kopf an Kopf-Rennen

Die Räbafäger bei ihrem gestrigen Besuch im FM1-Studio. © FM1Today

Die einen beginnen zu tanzen und zu johlen, andere halten sich am Liebsten die Ohren zu, wenn die Guggemusig kommt. Wir von FM1Today finden, sie gehören einfach zur Ostschweizer Fasnacht. Deshalb küren wir die beliebteste Guggemusig im FM1-Land. Und der Titel ist heiss begehrt. Die Herisauer und Rheintaler liefern sich ein Kopf an Kopf-Rennen. Deshalb wenden sie sich in einer Videobotschaft an euch.