«Es ist halt ein warmes Bier»

Schön stehen sie da, in Reih und Glied, wie die Hühner auf dem Stengeli – 75 Bierflaschen, jede ziert ein anderes Olma-Plakat. Zum Jubiläum hat sich die Olma mit einem Bier beschenkt. Gebraut hat dieses die Brauerei Schützengarten. Schmecken soll es wie ein normales Lager, nur doch nicht ganz normal. Den St.Gallerinnen und St.Gallern schmeckt es dementsprechend.

Das Bier kommt überall an

In der Stadt St.Gallen kommt das Jubiläumsbier bei den Meisten gut an. «Das Bier schmeckt gut, es ist etwas herber, das mag ich», sagt Harry Winkler aus St.Gallen. «Ich mag die süsse Note, die das Bier hat», sagt der 21-jährige Daniel Zelger. Er schmeckt sogar den Mais aus dem Bier heraus. Sein Kollege Moses Germann (23) ist da etwas pragmatischer. «Ich schmecke keine speziellen Zutaten. Wäre das Bier kühl, würde es mir aber ausgezeichnet schmecken», sagt er lachend.

Die einen Passanten mögen das Aroma und die Herbe, die anderen Tester vor allem die Süsse. Offensichtlich kommt das Bier aber bei allen gut an. «Ich mag eigentlich kein Bier, aber das ist ganz okay», sagt die 23-jährige Alessandra.

«Vom Jubiläum hätte ich mehr erwartet»

Während das Bier gut abschneidet, ist das neue Plakat vielen ein bisschen zu langweilig. «Für den 75. Geburtstag hätten sie sich schon ein wenig mehr Mühe geben können», sagt Marco Amann aus St.Gallen. Der 35-Jährige findet das Foto der Holzkuh langweilig. «Da ist nicht viel drauf, nur gerade eine Kuh.» Anders sieht dies Trudi Mettler: «Ich finde das Plakat lustig, das Thema Kuh wird wieder aufgegriffen aber in einer ganz anderen Form.»

Auch Peter Morger gefällt das Plakat. «Ich finde die Holzkuh für einmal glatt. Ob es passend ist, sei mal dahingestellt», sagt der 67-Jährige, der ursprünglich aus Zürich kommt. Als Nicht-Ostschweizer findet er, das Plakat und die Kuh würden die Olma gut repräsentieren.

«Etwas für jeden Geschmack»

Wer den 0815-Olmagänger kennt, der weiss, der Geschmack des extra gebrauten Bieres ist meist sekundär, wichtig ist eher die Menge. So ist das Jubiläumsbier auch keine Geschmacksbombe für Bierkenner, sondern eher ein ‘aufgepimpter Klassiker’. «Jetzt in den Sommermonaten, in denen das Jubiläumsbier getrunken wird, eignet sich ein Lagerbier für laue Abende. Es ist aber kein klassisches Lagerbier, denn es ist mit fünf Volumenprozent etwas stärker und mit einheimischen Rohstoffen gebraut», sagt Reto Preisig, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Brauerei Schützengarten AG.

Das Jubiläumsbier sei aromatisch, etwas würziger als normales Lagerbier. Ausserdem wurde Aromahopfen zum Brauen verwendet, der extra für das Jubiläumsbier in der Schweiz angebaut wurde. Zusätzlich enthält es Ribelmais aus dem Rheintal, der es etwas süsslicher schmecken lässt. «Das Ziel war, etwas zu brauen, das sowohl beim Bierkenner, als auch beim Grillfest gut ankommt», sagt Preisig.

Es ist ein bisschen wie «Panini-Bildli» sammeln

Alle 75 Olma-Plakate sind auf den Flaschen vertreten. Sammler könnten ihre eigene Bierwand eröffnen, geschmückt mit allen 75 Plakaten auf den Bierflaschen. Ein bisschen erinnert einen das an die Sammelaktionen von Panini, Migros Mania und Co. Beim Bier hat man aber wenigsten noch 33cl Trinkvergnügen inklusive.

Inklusive ist pro 10er-Pack Jubiläumsbier auch ein Jeton für ein Gratisbier am Aussenstand der Schützengarten, der während der Olma auf dem Jahrmarktgelände steht. «Damit wollen wir den Besuchern auch etwas zurückgeben», sagt Nicolo Paganini, Direktor der Olma Messen.

Es gibt viele, die mit einem Olma-Plakat etwas verbinden. «Einige haben an der Olma ihren Schatz kennengelernt oder es gibt ein Plakat, das sie an ihre erste Olma erinnert. Sehen sie dieses Plakat auf einer Bierflasche, weckt es sicherlich schöne Erinnerungen und man möchte die Flasche vielleicht behalten», sagt Nicolo Paganini. Aus diesem Grund kann man seit kurzem sein Lieblingsplakat online bestellen oder die Plakate aller Jahre auf der Website der Olma anschauen.

Die Olma 2017 findet vom 12. bis 22 Oktober statt. Die Zusammenarbeit der Schützengarten und der Olma reicht bis zu den Gründungsjahren der Olma Messen vor rund 75 Jahren zurück.

Der Kanton Thurgau tritt dieses Jahr unter dem Motto «De Leu isch los» als Gastkanton auf. Für das Jubiläumsjahr haben sich die Olma Messen einige Überraschungen überlegt, zuviel wird jedoch noch nicht verraten.

