Vom 03. bis 05. November finden in der Bibliothek Hauptpost in St.Gallen die ersten Krimitage statt. Verschiedene Krimiautoren lesen aus ihren Krimis vor, es gibt Theatersequenzen zu sehen und am Samstag 04. November gibt es auch ein Tatortdinner im Café St Gall, wo nebst einem feinem Menü auch ein Kriminalfall serviert wird, wo man bis zum Schluss mitraten kann.