«Es ist traurig aber nötig»

Ruedi Niederer, Präsident der Pferderennen Maienfeld/BadRagaz, wie ist es zu diesem Entscheid gekommen?

In der Nacht begann es wieder zu regnen, dadurch ist der Boden heute übersättigt mit Wasser. Dadurch war die Sicherheit für Reiter und Pferde nicht gewährleistet und wir haben uns dazu entschieden, das Rennen abzusagen.

Bereits das erste Rennwochenende konnte wegen dem schlechten Wetter nicht durchgeführt werden. Gab es daher nicht einen gewissen Druck, die Rennen stattfinden zu lassen?

Dass gleich beide Renntage abgesagt werden müssen, das gab es noch nie und ist eine traurige Geschichte. Druck gemacht haben wir uns aber nicht, ich denke, Priorität hatte die Sicherheit für Pferd und Reiter. Wir können es uns nicht leisten, dass etwas passieren würde. Demzufolge haben wir uns gegen die Durchführung entschieden.

Warum kann man Pferderennen bereits bei leichtem Regen nicht durchführen?

Klar, war das Wetter nicht extrem schlecht. Es hat aber noch nie so viel Wasser im September und Anfang Oktober gegeben, deshalb war der Boden bereits voll mit Wasser. Ansonsten wäre die Durchführung sicher möglich gewesen. Die Rennen finden draussen statt, demzufolge muss man sich dem Wetter auch anpassen.

Wie geht es nun weiter mit den Pferderennen Maienfeld?

Da gibt es noch ein grosses Fragezeichen. Wir werden die Köpfe zusammenstrecken und schauen, was für ein Fazit wir ziehen müssen. Wir sind aber guter Dinge, die Pferderennen sollen weiterhin stattfinden. Daran arbeiten wir nun.

Wie sieht es mit dem finanziellen Schaden aus? Aus Vorjahren ist bereits bekannt, dass der Reitverein Maienfeld finanziell Mühe hat.

Ja, das ist schon so. Wir hatten aber die Kosten bislang im Griff. Was die Absage des Rennens nun für Auswirkungen hat, ist offen. In meiner 14-jährigen Karriere als Präsident ist das noch nie passiert, das ist Neuland. Wir müssen jetzt schauen, was auf uns zukommt.

Was geschieht mit den Tickets, die im Vorfeld verkauft wurden?

Die Tickets werden rückerstattet über unseren Ticketanbieter.

Das Interview führte Hans Elmer.