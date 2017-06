Es staut auf der Stadtautobahn

«Eines der Pannenfahrzeuge ist mittlerweile abgeschleppt worden», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei auf Anfrage. Auf der Stadtautobahn A1 in Richtung St.Margrethen, sowie auf der entgegengesetzten Fahrbahn in Richtung Zürich, standen heute am frühen Abend zwei Lastwagen. Hinzu kam ein Unfall auf der Fahrbahn in Richtung Zürich.

Diese drei Vorkommnisse haben für einigen Stau gesorgt. Zeitweise standen Automobilisten ab der Einfahrt Winkeln in Richtung St.Margrethen bis zu einer Stunde im Stau.

Update folgt