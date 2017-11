Es stürmt zünftig

In der ganzen Schweiz kommt es am Sonntag zu starken Sturmböen. Das Spiel der Schweizer Nati gegen Nordirland stand lange auf der Kippe, nun ist aber klar, es findet statt. Sturmböen von bis zu 127 Stundenkilometern wurden am Nachmittag gemessen.

Kapo St.Gallen ist im Stress

«Die Kantonspolizei St.Gallen bearbeitet momentan rund 20 Einsätze», sagt Mediensprecher Pascal Helg. Die meisten sind aufgrund von umgestürzten Bäumen erfolgt. Personen seien bislang noch keine verletzt worden. Mehr Personal wurde noch nicht aufgeboten, dazu könnte es aber noch kommen. Auch in Appenzell Ausserrhoden hat der Sturm Schäden angerichtet. Von Stein in Richtung Hundwil ist ein Baum umgestürzt. Die Strasse ist gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Appenzell Innerrhoden hatte gegen 17 Uhr noch keine Einsätze zu vermelden.

Zugausfälle in Bern

In Bern kommt es zwischen Mittelhäusern und Schwarzenburg zu Zugausfällen, weil ein baum umgestürzt ist. Auch in der Ostschweiz windet es kräftig. Was nicht niet- und nagelfest ist, fällt dem Sturm zum Opfer. Auch Radio FM1 spürt die Auswirkungen des Sturms. Bei starken Böen kommt es zu kurzen Ausfällen des Radiosenders.

Starke Böen auf dem Säntis

Laut SRF Meteo wehte der Sturm heute um 14 Uhr in der Ostschweiz auf dem Säntis am stärksten – 124 Kilometer pro Stunde wurden gemessen.

Höhepunkt des Sturms heute Nachmittag und Abend. Das sind die stärksten Windböen bis 14 Uhr. Auf Hügeln und Gipfeln bereits #Orkanstärke von über 117 km/h. #Hudelwetter ^ds pic.twitter.com/sSfYZBo8Gj — SRF Meteo (@srfmeteo) November 12, 2017

(enf)