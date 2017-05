Es war der Alkohol

Was folgte, war ein Sorgerechtsstreit, der mit harten Bandagen geführt wurde. Schliesslich ging es um sechs gemeinsame Kinder, böse Anschuldigungen und monatelanges Schweigen um die wahren Gründe der Trennung.

Jetzt wagt sich Brad Pitt mit einem grundehrlichen Interview in der «GQStyle» aus der Deckung. Es scheint, als wolle der Superstar nicht nur um seine Kinder, sondern auch um seine Ehe kämpfen, schreibt die «Bild».

Alkohol sei immer wieder zum Problem geworden, im Hause Brangelina und soll am Ende auch der Hauptgrund für die Trennung gewesen sein. Pitt (53) weiss nun offenbar, dass seine Sucht vieles zerstört hat: «Ich habe zu viel gesoffen, es wurde zum echten Problem», sagt er gegenüber dem Magazin. Jetzt will Brad Pitt sich bessern. Seit mittlerweile sechs Monaten hat Pitt keinen Schluck mehr angerührt und labe sich nun nur noch an Cranberrysaft und Wasser. «Ich liebe es», sagt er.

(saz)