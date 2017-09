«Es war ein irrsinniges Erlebnis»

«Es ist unglaublich, wie alle angepackt haben. Ich bin sehr stolz auf das Team und alle anderen Beteiligten», sagt Andreas Aepli, Geschäftsführer des Einkaufszentrums Rheinpark in St.Margrethen. «Wenn man das Adrenalin verwenden könnte, das hier am Samstag freigesetzt wurde, könnte man Wohnblöcke heizen. Es war so viel Energie da», beschreibt er die Atmosphäre am Samstag, als der Dauerregen dem Einkaufszentrum das Leben schwer machte. Ab dem Samstagmorgen konnte man nicht mehr mit dem Auto in den Rheinpark. Die Parkplätze standen komplett unter Wasser.

Nun sieht man praktisch nichts mehr vom Ausnahmezustand am Samstag. Einzig hie und da etwas schlamm. Die überdachten Parkplätze waren noch abgesperrt, dort hatte es am Montag noch etwas Restschlamm.

So sah der Rheinpark am Samstag aus – und Bilder vom Montag in diesem Video:



Gute Zusammenarbeit

30 Leute waren am Sonntag im Rheinpark, um im unteren Stock aufzuräumen. «Man hat die Elektronik-Abteilung der Migros wieder instande gesetzt und den Boden geputzt. Auch externe Firmen waren hier um aufzuräumen. Die Haustechnik hatte sehr viel zu tun, wir hatten nämlich am Sonntagmorgen nochmals Wassereinbrüche im Lager. Gemeinsam mit der Feuerwehr haben die Techniker das gemeistert. So konnten wir heute wieder öffnen. Es ist perfekt», sagt Aepli.

Es sei ein irrsinniges Erlebnis gewesen. «Wir mussten viel Personal aufbieten, um klar Schiff machen zu können. Doch es war beim Personal keine Frage. Sie standen alle sofort da. Das Team hat wirklich super zusammengearbeitet.»

Nicht mal zehn Prozent des normalen Umsatzes

Den Schaden könne man noch nicht bemessen. «Die Versicherung untersucht im Moment die Schäden. Was sicher ist: Wir haben keine zehn Prozent des Umsatzes gemacht, den wir normalerweise an einem Samstag machen. Wir haben leider viele Sachen wie Brot oder Gemüse nicht verkaufen können. Was noch frisch ist, verkaufen wir noch, der Rest wird anders verwertet. Beschädigte Waren haben wir natürlich entsorgt», sagt Aepli. Spielwaren, die an den Verpackungen beschädigt wurden, würden für einem guten Zweck gespendet.

Freuen konnten sich am Samstag die kleineren Migros-Filialen in der Umgebung: «Ich habe gesehen, dass die Migros Buchs oder auch Thal einen grossen Zulauf hatte, und auch Widnau. Daher profitierte die Umgebung von unserer Situation», sagt Andreas Aepli und schmunzelt.

Chicorée erst in einem Monat wieder offen

Alle Läden konnten heute Montag wieder öffnen, ausser Chicorée. Den Kleiderladen hat es ordentlich erwischt. Wahrscheinlich kann er erst in einem Monat wieder geöffnet werden. «Wir müssen den Laden komplett umbauen. Die Wände sind beschädigt, und wir müssen den Boden erneuern, das dauert», sagt Ivana Gogos, Regionalleiterin Chicorée Ostschweiz. Zum Glück gebe es in der Umgebung einige Filialen, auf welche die Kunden ausweichen können. «Es ist doof, da gerade die Herbstsaison beginnt», sagt Gogos. Darum werde man es bei den Zahlen sicher spüren.

Hochwasser am ersten Arbeitstag

Für Andreas Aepli ist es nicht das erste Hochwasser im Rheinpark. «Ich habe vor vier einhalb Jahren hier im Rheinpark angefangen. An meinem ersten Arbeitstag habe ich das gleiche erlebt, da stand das ganze Untergeschoss unter Wasser», sagt er. Trotzdem sei es eine grosse Herausforderung gewesen für ihn. «Wir haben aber die richtige Leute um uns herum. Alle zogen am gleichen Strick, das ist sehr wichtig in so einer Situation.»

(lak)