«Es war unglaublich schön»

Die Karriere des Liechtensteiner Philipp Hälg ist vorbei. © KEYSTONE/Peter Klaunzer

Es war ein Moment, der dem 26-jährigen Philipp Hälg noch sein Leben lang in Erinnerung bleiben wird. Der Liechtensteiner Profi-Langläufer hatte am Samstag in Holmenkollen sein allerletztes Rennen. Ausgerechnet in diesem Rennen gelang es ihm, kurz die Spitze zu übernehmen. «Langlauf ist eine der schönsten Sportarten», sagt er und weiss schon genau, was er nach seiner Profikarriere tun wird.