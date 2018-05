Radioaktiver Schmuck zurückgezogen

BAG-Sprecher Daniel Dauwalder bestätigte einen Bericht von Radio 24 vom Montag. Eine Firma hätte Steinpulver aus China importiert, welches hohe Werte der natürlichen radioaktiven Elemente Uran und Thorium enthielt, erläuterte er auf Anfrage der SDA.

Die Schweizer Firma stellte aus dem Steinpulver esoterische Armbänder, Halsketten und Ohrringe her. Um welche Firma es sich handelt sagte Dauwalder nicht.

Gemäss einer Information auf der Website des BAG erzeugen die Schmuckstücke eine Strahlung, welche für die Hautzellen und die äusserste Hautschicht schädlich ist. Wenn die Schmuckstücke während mehreren Stunden pro Tag während eines Jahres getragen werden, kann der für die Haut geltende Dosisgrenzwert von 50 Milli-Sievert pro Jahr überschritten werden. Durch diese Langzeitbelastung steige das Risiko von Hautkrebs.

Für die betroffenen Personen seien keine medizinischen Massnahmen erforderlich, auch wenn der Schmuck bereits seit längerer Zeit getragen werde, steht in der Information. Gemäss Dauwalder sind bereits zahlreiche Schmuckstücke ans BAG gesandt worden, wo es fachgerecht entsorgt wird.

Die radioaktive Strahlung des Steinpulvers hätten Zollbeamte in Deutschland bei einer Messung festgestellt, erläuterte Dauwalder. Die Beamten hätten das BAG informiert, welches wiederum mit der Firma Kontakt aufnahm, welche das Steinpulver in ihren Schmuckstücken verarbeitete. Per Brief informierte das BAG Anfang April die Käuferinnen und Käufer dieser Schmuckprodukte über die schädliche Strahlung informiert. Die Produkte dürfen nicht in den herkömmlichen Abfall gelangen.

(SDA)