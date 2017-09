Espen erzittern Unentschieden beim Leader

Tor:

Daniel Lopar: Note 4,5. Einige Schwächen bei Rückpässen, dafür heute mit guter Strafraumbeherrschung. Musste nicht besonders oft eingreifen, da die Zürcher meistens das Tor nicht trafen.

Verteidigung:

Philippe Koch: Note 3,5. Liess Rodriguez immer wieder zu viel Platz, offensiv ebenfalls ohne Wirkung.

Karim Haggui: Note 4,5. Hätte seine Farben in der ersten Halbzeit in Führung bringen können, trifft aber bei seiner Kopfballchance den Ball nicht richtig. Dafür in der zweiten Halbzeit fast mit dem unglücklichen Eigentor. Alles in allem aber ein sicherer Wert.

Silvan Hefti: Note 5,0. Ohne Fehl und Tadel, vor allem in der zweiten Halbzeit mit einigen starken Interventionen. Auch als Innenverteidiger stets einer der Besten.

Andreas Wittwer: Note 3,5. Wie Koch auf der Gegenseite bekam auch er seinen Gegenspieler, Moussa Koné, nie wirklich in den Griff. Die Zürcher erspielten sich heute fast alle ihre Chancen über ihre zwei starken Flügelspieler.

Mittelfeld:

Marco Aratore: Note 4,0. Zeigte nach mehreren Galaauftritten in den letzten Runden eine eher diskrete Leistung, fiel weder auf noch ab.

Gjelbrim Taipi: Note 3,0. Spielerisch eigentlich mit einer guten Leistung, unter anderem mit dem genialen weiten Ball auf Aleksic vor dem Ausgleich. Überschattet wird aber all dies durch die unglückliche rote Karte. Auch wenn der genaue Wortwechsel natürlich von aussen nicht ersichtlich ist, mit einem derart unsouveränen Schiedsrichter sollte er sich gar nicht erst auf eine Diskussion einlassen.

Tranquillo Barnetta: Note 4,0. Ebenfalls mit einer sehr diskreten Leistung, im Gegensatz zu Aratore ist die bei ihm aber leider keine Ausnahme mehr. Langsam stellt sich die Frage, ob die Rückkehr zu Grün-Weiss nicht zu spät erfolgt ist.

Stjepan Kukuruzovic: Note 5,0. Passsicher, zweikampfstark, weiterhin der klare Chef im St. Galler Mittelfeld.

Yannis Tafer: Note 3,0. Auch er ist ein weiteres Mal komplett unauffällig und wird dementsprechend verdient schon in der Pause durch Aleksic ersetzt.

Sturm:

Danijel Aleksic: Note 5,0. Kommt als Joker und sticht sofort zu, einfach klasse, wie ruhig er die Zürcher Verteidigung und Vanins beim Ausgleich verlädt. Nachher wie alle seine Teamkollegen nur noch mit Defensivarbeit beschäftigt.

Roman Buess: Note 4,0. Anfangs noch mit guter kämpferischer Leistung, ohne sich aber gegen die Zürcher Innenverteidigung durchsetzen zu können. In der zweiten Halbzeit mit einigen unnötigen Ballverlusten, aber guter defensiver Mitarbeit.

FM1Today-Teamschnitt (Durchschnitt aller benoteten Spieler): 4,1.

Fazit: Letztendlich definitiv ein gewonnener Punkt beim Tabellenführer. Einfach Schade, dass die Espen das Spiel nicht zu elft beenden konnten – bei der Leistung der Zürcher vor dem Ausschluss von Taipi wäre auch ein Auswärtssieg sicher im Rahmen des Möglichen gelegen. So bleibt man im Mittelfeld der Tabelle stecken, wo allerdings alle Teams weiterhin punktemässig extrem nah zusammen liegen.

(jgr)