Espen kurz vor Spielende für Passivität bestraft

Thuns Mickael Facchinetti im Zweikampf mit St. Gallens Tranquillo Barnetta (links) © Keystone/PETER SCHNEIDER

Die Ostschweizer überliessen zum wiederholten Mal nach einer Führung komplett dem Gegner das Spiel und wurden dafür auch entsprechend bestraft. Durch den verdienten Thuner Ausgleich in der 86. Minute verpasst es der FC St. Gallen, in der Tabelle weiter an die Europa-League-Plätze heranzurücken. Zur Spielerbewertung…