eSteuern jetzt auch in Ausserrhoden

In diesen Tagen flattern die Steuererklärungsformulare in die Ausserrhoder Haushalte. «Hoffentlich in Zukunft mit immer weniger Papier», sagt Jacques Oberli, Leiter der Kantonalen Steuerverwaltung. Was bei den eSteuern einmal erfasst ist und gleich bleibt, muss in den Folgejahren nicht nochmals eingegeben werden.

«Das Programm weist sogar auf Erfassungsfehler hin», heisst es in einer Mitteilung. Die Sicherheit entspreche dem Standard, der auch beim eBanking zur Anwendung kommt.

Die Entwicklung und Implementierung der Steuersoftware dauerte ein Jahr und kostete rund 550’000 Franken. Als Basis diente die elektronische Steuererklärung des Kantons St.Gallen. Mit der Einführung der elektronischen Steuererklärung mache die Kantonale Steuerverwaltung Ausserrhoden einen grossen Schritt in Richtung moderne, effiziente und kundenorientierte Dienststelle.

In anderen Kantonen wie St.Gallen ist das elektronische Ausfüllen der Steuererklärung seit Jahren möglich.

