Genfer Museum ist Museum of the Year

Die Vertreter der Gewinnermuseen und die Schweizer Delegation freuen sich über die Auszeichnungen: Felix Tobler von der Vogelwarte Sempach (4. v. l.) und Boris Wastiau vom MEG (4. v. r.). © Boris Wastiau

Das Ethnografische Museum Genf (MEG) ist Europäisches Museum des Jahres 2017. Es wurde am Samstag in Zagreb mit dem European Museum of the Year Award (EMYA) ausgezeichnet. Das Besucherzentrum der Vogelwarte Sempach erhielt den Preis für Nachhaltigkeit.