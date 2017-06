Etihad bricht Gespräche mit Tui ab

Der Reisekonzern Tui, die Fluggesellschaften Air Berlin und Air Berlin-Grossaktionär Etihad hatten im Oktober 2016 Pläne für die neue Gesellschaft durch eine Verschmelzung der Tuifly mit der österreichischen Air-Berlin-Tochter Niki als wichtiges Element für die Sanierung der Air Berlin bekanntgegeben.

Im Schreiben bedauert der Reisekonzern diesen Entscheid. Am Nachmittag will Tui an die Mitarbeiter über das weitere Vorgehen bei Tuifly informieren. Die Beendigung der Gespräche mit Etihad hätten aber keine konkreten Auswirkungen auf den Flugbetrieb oder die Arbeitsplätze, heisst es im Schreiben. Auch der bestehende Wetlease-Vertrag mit Niki bleibt unverändert bestehen.

(SDA)