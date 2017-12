Äquivalenz für Schweizer Börse

Die Schweizer Börse SIX kann kurzzeitig aufatmen: Die EU hat am Donnerstag in Brüssel die Gleichwertigkeit der Schweizer Börse anerkannt - jedoch befristet bis Ende 2018. Bis dann verlangt Brüssel Fortschritte bei den Verhandlungen zum Rahmenabkommen Schweiz-EU. (Archiv) © Keystone/Ennio Leanza