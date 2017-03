EU-Gericht: Keine «humanitären Visa» in EU-Auslandsbotschaften

Ein syrischer Flüchtlingsjunge in einem nicht offiziellen Flüchtlingslager in Jordanien nahe der syrischen Grenze (Archiv/Symbolbild). © KEYSTONE/AP/MUHAMMED MUHEISEN

EU-Staaten müssen in ihren Auslandsbotschaften keine sogenannten humanitären Visa ausstellen. Dies entschied am Dienstag der EU-Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Demnach steht es den Staaten frei, ihre Einreisevisa nach nationalem Recht zu vergeben.