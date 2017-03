EU-Gipfel berät über Zukunft der EU ohne Grossbritannien

Maltas Premierminister Joseph Muscat, Italiens Premierminister Paolo Gentiloni, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk (von links nach rechts) diskutieren am zweiten Gipfeltag am Freitag in Brüssel über die Zukunft der EU ohne Grossbritannien. © KEYSTONE/EPA/OLIVIER HOSLET

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben am Freitag in Brüssel ihre Beratungen über die Zukunft der Union ohne Grossbritannien aufgenommen. Die britische Premierministerin Theresa May ist beim Treffen nicht mehr dabei.