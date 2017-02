EU-Grenzschutzagentur: Rettungseinsätze im Mittelmeer überprüfen

Frontex-Direktor Fabrice Leggeri kritisiert Rettungseinsätze nahe der libyschen Küste. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/DARKO VOJINOVIC

Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat die Rettungsmassnahmen von Hilfsorganisationen vor Libyen kritisiert. Zwar habe jeder auf See die Pflicht, Menschen in Not zu retten, sagte Frontex-Direktor Fabrice Leggeri der Zeitung «Welt» vom Montag.