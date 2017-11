EU-Kommission bestätigt Junckers Schweiz-Besuch

EU-Kommissionpräsident kommt am 23. November in die Schweiz. Dies hat nun auch die EU-Kommission am Freitag bestätigt (Archiv) © KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Die EU-Kommission hat am Freitag den Besuch von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kommende Woche in der Schweiz offiziell bestätigt. «Präsident Juncker wird am Donnerstag in die Schweiz fahren», sagte ein EU-Kommissionsprecher.Zwar hatte der Bundesrat den Besuch von Juncker am 23.