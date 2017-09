Juncker plädiert für ein Euro-Beitritts-Instrument

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker plädiert am Mittwoch vor dem EU-Parlament in Strassburg in seiner Rede zur Lage der Union für einen Euro-Beitritts-Instrument.(Archiv) © KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker möchte den Euro in der gesamten EU einführen, also auch in den ärmeren osteuropäischen Ländern. Daher plädierte er in seiner Rede vor dem EU-Parlament in Strassburg für die Schaffung einen Euro-Beitritts-Instruments.