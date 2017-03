EU-Parlament billigt Verschärfung des Waffenrechts

Das EU-Waffenrecht wird verschärft. Dies wurde vom EU-Parlament am Dienstag in Strassburg gut geheissen. Die Schweiz als Schengen-Land muss die neuen EU-Regelungen übernehmen (Archiv). © KEYSTONE/AP/ROGELIO V. SOLIS

Zur Bekämpfung von Terrorismus und organisiertem Verbrechen wird das Waffenrecht in der EU verschärft. Eine entsprechende Richtlinie wurde am Dienstag in Strassburg vom EU-Parlament verabschiedet. Die Schweiz als Schengen-Land muss die neue Regelung übernehmen.