Ehre für Venezuelas Opposition

Seit Monaten demonstrieren Regierungsgegner auf der Strasse, viele wurden verhaftet, einige bei Zusammenstössen mit den Sicherheitsbehörden gar getötet. Nun erhielt die venezolanische Opposition den renommierten Sacharow-Preis. (Archiv) © KEYSTONE/EPA EFE/CRISTIAN HERNANDEZ

Die demokratische Opposition in Venezuela ist mit dem diesjährigen Sacharow-Preises für Meinungsfreiheit des Europaparlaments ausgezeichnet worden. Dies teilte eine Sprecherin des Parlaments am Donnerstag in Strassburg mit.