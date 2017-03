EU-Parlament hebt Immunität von Marine Le Pen auf

Das EU-Parlament hat die Immunität der Abgeordneten und französischen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen aufgehoben. (Archiv) © KEYSTONE/AP/FRANCOIS MORI

In einer Affäre um Gräuelfotos der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat das EU-Parlament die Immunität von Front-National-Chefin Marine Le Pen aufgehoben. Die EU-Abgeordneten gaben am Donnerstag einem entsprechenden Antrag der französischen Justiz statt.